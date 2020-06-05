У Польщі вже понад 25000 випадків коронавірусу, померли більше тисячі

Кількість інфікованих коронавірусом у Польщі зросла до 25 177 осіб, з них 1127 людей померли і 12 410 одужали.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість інфікованих коронавірусом – 25 177 осіб, 1127 осіб померли”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останню добу у Польщі виявлено 351 новий випадок інфікування, померло 10 хворих.

У лікарнях Польщі на сьогодні перебуває 2085 пацієнтів із коронавірусом, 81 244 людини на домашньому карантині, 19 274 особи під епідеміологічним наглядом. Одужало 12 410 осіб.

На цей час у Польщі провели майже мільйон тестів на коронавірус, у середньому за добу їх проводиться понад 20 тисяч.

З 30 травня у Польщі запроваджено четвертий етап пом’якшення карантинного режиму. Зокрема, скасовано обов’язок носити маску на вулицях, обмеження на кількість покупців у магазинах. З 1 червня відновлено внутрішні авіаперельоти, проте кількість пасажирів у літаках має становити не більше 50%.

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З 6 червня у Польщі дозволять масові зібрання за участю до 150 осіб, відкриють в обмеженому режимі функціонування заклади культури (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивні заклади (басейни, фітнес-клуби).

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі кількість підтверджених випадків захворювання на на COVID-19 становить 6 702 835, з них 393 224 летальні, одужало 3 252 376 осіб.