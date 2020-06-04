Польща не поспішатиме з відкриттям кордонів
Про це заявив голова канцелярії голови Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик, інформує Dziennik Gazeta Prawna.
"Ми аналізуємо ситуацію під час зустрічей урядового штабу з кризового реагування, який відбувається раз на кілька днів. Коли ми переконаємося, що таке рішення (відкриття кордонів - ред.) є безпечним, ми його приймемо", - заявив Дворчик.
Він зазначив, що уряд уважно аналізує ситуацію, яка складається з пандемією коронавірусу в Польщі і сусідніх країнах.
Дворчик підкреслив, що пандемія коронавірусу змінила Європу та світ, а з певними обмеженнями і ускладненнями "потрібно буде рахуватися ще деякий час".
Як відомо, з 28 травня громадяни десяти країн ЄС, зокрема і Польщі, можуть відвідувати Хорватію з туристичною метою. З 3 червня свої кордони відкрила Італія, з 4 червня – Австрія. З 15 червня до цих країн приєднаються Німеччина, Чехія, Франція та Греція, а з 22 червня - Іспанія.
Станом на 4 червня кількість інфікованих коронавірусом у Польщі зросла до 24 826 осіб, з них 1117 людей померли і 12 227 одужали.
Фото: Euromaidan Warszawa