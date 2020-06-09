Рада ЄС схвалила мобілізацію €36 мільярдів на підтримку партнерів у боротьбі з COVID-19

Рада ЄС підтримала пропозицію Єврокомісії щодо глобальної відповіді на коронакризу від «Команди Європи» та щодо мобілізації €36 млрд для допомоги країнам-сусідам та партнерам, зокрема, в Африці.

Відповідну резолюцію оприлюднено на сайті Європейської ради.

«Рада ЄС повністю підтримує підхід «Команди Європи», запропонований у «Спільній комунікації» (робочий документ Єврокомісії – ред.) щодо глобальної відповіді на COVID-19, яка включає внески від ЄС і його членів, агенцій, ЄІБ та інших європейських фінансових інституцій, включаючи ЄБРР. У цьому зв’язку Рада ЄС вітає оголошення про переспрямування майже 36 мільярдів євро у запропонованому «Командою Європи» пакеті для виправлення руйнівного ефекту кризи COVID-19 у партнерських країнах і регіонах», - йдеться у документі.

Заявляється, що Рада ЄС підтримала пріоритети «Команди Європи» у розподілі цих коштів. Вони будуть спрямовані, зокрема, на негайну відповідь на кризу у сфері охорони здоров’я та на вирішення гуманітарних проблем. Зокрема, йдеться про поліпшення систем водопостачання і санітарного забезпечення, а також посилення загальної готовності країн-партнерів до реагування на пандемію.

Фінансовий пакет в рамках ініціативи «Команди Європи» був запропонований 8 квітня для підтримки країн-партнерів у боротьбі з коронавірусом. Від початку допомога була визначена в обсязі 20 мільярдів євро. Зараз сума внеску, який формується здебільшого шляхом перерозподілу вже наявних фондів у рамках різноманітних програм партнерства, зросла до 35 млрд 872 млн євро.

У прийнятій резолюції Рада ЄС закликала до цілковитої та ефективної імплементації цього фінансового пакета на основі тісної співпраці з країнами-партнерами та спільної оцінки їхніх потреб у подоланні наслідків коронакризи.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні в рамках реалізації стратегії «Команди Європи» (Team Europe) Єврокомісія ухвалила пропозиції щодо виділення макрофінансової допомоги у 3 мільярди євро для допомоги 10 сусіднім країнам у боротьбі з пандемією COVID-19. З цієї суми 1,2 мільярда євро були призначені для України. Цей фінансовий пакет пройшов формальне затвердження у Європарламенті та у Раді ЄС.