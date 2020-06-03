Єврокомісія планує направити €11,5 мільярда на підтримку сусідів

Єврокомісія пропонує скорегувати Багаторічну фінансову перспективу ЄС на 2014-2020 роки та дозволити додаткові витрати у 11,5 млрд євро на подолання наслідків кризи, що спричинена коронавірусом, вже у бюджеті поточного року.

Таке повідомлення оприлюднене у середу на сайті Європейської комісії.

«Єврокомісія сьогодні запропонувала модифікації до бюджету на 2020 рік, які мають зробити доступними вже у цьому році 11,5 мільярдів євро для посткризової відбудови та відновлення. Як тільки такі фонди будуть доступними, вони будуть спрямовані на допомогу регіонам, які найбільше її потребують, на підтримку бізнесу та тих, кому потрібна допомога за межами кордонів ЄС», - йдеться у повідомленні.

Така пропозиція зумовлена тим, що реалізація запропонованого минулого тижня фінансового інструменту відновлення «ЄС – наступне покоління» ємністю у 750 мільярдів євро, який має значно посилити довгостроковий бюджет ЄС на 2021-27 роки, потребує запозичень на фінансових ринках, що, у свою чергу, може бути можливим за умови тимчасового зняття «обмеження власних ресурсів». Існуючі правила обмежують максимальний розмір фондів, які Єврокомісія може запитувати від країн-членів для виконання власних фінансових зобов’язань. Таке рішення має бути погоджено консенсусом всіма країнами-членами та пройти через процедуру конституційного затвердження та ратифікації у кожній з них.

Ця правова процедура, як зазначається, забере певний час, але гроші на відновлення після кризи COVID-19 потрібні просто зараз, ще до завершення поточного року.

«Для того, щоб не втратити час до ратифікації рішення щодо правил обмеження власних ресурсів, та надати доступні фонди для робітників, бізнесу та країн-членів вже у 2020 році, Єврокомісія минулого тижня запропонувала уточнити довгостроковий бюджет 2014-2020 років, щоб дозволити більш високий рівень витрат ще у 2020 році. Сьогоднішня пропозиція надасть можливість використати додаткові 11,5 мільярдів євро в рамках програми REACT-EU (інструмент кризового реагування – ред.), Інструменту підтримки платоспроможності та Європейського фонду сталого розвитку якомога швидше та у поточному році», - йдеться у повідомленні.

Як вже повідомлялося, 27 травня Європейська комісія вийшла з пропозицією про створення масштабного плану відновлення європейської економіки після кризи коронавірусу. Цей план включає створення фінансового інструменту «ЄС – Наступне покоління» ємністю у 750 мільярдів євро та цільове посилення статей довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 роки. За задумом, такі заходи дозволять довести сумарну фінансову потужність оновленого довгострокового бюджету ЄС до показника у 1,85 трильйона євро.