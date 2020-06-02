У Франції запустили додаток стеження за хворими на COVID-19

У Франції з 2 червня запроваджений мобільний додаток StopCovid дистанційного відслідковування переміщення і контактів інфікованих коронавірусом.

Додаток можна безкоштовно завантажити в онлайн магазинах App Store (для операційної системи Apple) та Google Play (для Android), повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Минулого тижня використання додатку схвалила Національна комісія з інформатизації та свобод (CNIL), визнавши, що він не порушує права людини.

Додаток через канал передачі даних Bluetooth інформуватиме осіб, які його застосовують у своїх смартфонах або планшетних комп'ютерах, про знаходження поблизу людей, інфікованих коронавірусом, але за умови, що останні також мають активований додаток. Таким чином, це дозволить зменшити ризики поширення вірусу та захворювань на COVID-19.

При цьому власники мобільних приладів у відкритому доступі при активованому додатку ідентифікуватимуться за псевдонімами; дані геолокації та інші персональні дані не запам’ятовуватимуться.

Застосування додатку StopCovid є одним із заходів запобігання поширенню коронавірусу, визначених в урядовій національній програми виходу з карантину. Громадяни зможуть користуватися додатком виключно на добровільних засадах.

У Франції 2 червня розпочнеться другий етап виконання національної стратегії виходу з режиму карантину.

З вівторка скасовані усі обмеження подорожувати територією Франції; у регіонах із "зеленим" рівнем епідеміологічного ризику відновлюють роботу бари і ресторани (нині на території метрополії "оранжевою" зоною залишається лише регіон Парижа та навколо столиці – там дозволено приймати відвідувачів лише на літніх терасах); продовжують навчальний процес більшість освітніх закладів (університети залишатимуться на дистанційній формі навчання); у "зелених" зонах відкриваються музеї і театри (за винятком кінотеатрів), парки, зоопарки, спортивні зали і басейни, туристичні кемпінги.

Із дотриманням санітарних норм та соціального дистанціювання дозволено проведення публічних релігійних церемоній.

Носіння захисних масок залишатиметься обов'язковим у громадському транспорті.

Рішення про проведення масових спортивних змагань, інших зібрань за кількістю більше 5 тис. осіб буде розглядатися після 21 червня.

Окрім цього залишатиметься обмеження до 10 осіб на публічні зібрання громадян.

Обмеження на перетин внутрішніх кордонів між Францією та сусідніми країнами діятимуть до 15 червня. Саме у цей день Єврокомісія має розглянути рішення про повне або часткове відкриття зовнішніх кордонів ЄС.

Поступовий вихід із карантину у Франції проходить в умовах запровадженого до 10 липня надзвичайного санітарного стану.