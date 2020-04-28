Додатки стеження за людьми: у Раді Європи застерігають від зловживань

У Раді Європи висловлюють занепокоєння відносно можливого порушення прав людини під час застосування у деяких країнах мобільних технологій відстеження пересування людей та їхніх контактів під час пандемії коронавірусу.

Про це йдеться в оприлюдненій у вівторок заяві голови комітету Ради Європи щодо "Конвенції 108" про захист даних Алессандри Пєруччі та комісара РЄ із захисту даних Жана-Філіпа Волтера, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Якщо такі додатки вводяться, то це повинно відбуватися на обмежений період часу і виключно на добровільних засадах. Вони повинні забезпечити мінімізацію ризиків, коли дані про місце дислокації осіб можуть бути використані", - наголошується у заяві.

У РЄ нагадали, що мобільні додатки використовуються у деяких країнах, і їхнє застосування також обговорюється у деяких інших, як додатковий захід, спричинений необхідністю забезпечення швидкого моніторингу контактів людей, які хворіють на COVID-19.

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Наголошується, що такі технології не повинні порушувати право на захист персональних даних та приватності.

Як повідомляв Укрінформ, із 3 квітня у Москві було запроваджено електронне стеження за жителями міста, які заразилися коронавірусом і були зобов'язані дотримуватися карантину вдома.