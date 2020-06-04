Єврокомісія виділяє €300 мільйонів для міжнародного Альянсу вакцинації

Повідомлення про це оприлюднене на сайті Європейської Комісії.

«Вакцини можуть рятувати життя лише тоді, коли всі, хто їх потребує, матимуть до них доступ, особливо у найбільш вразливих спільнотах та регіонах світу. Саме тому діяльність Альянсу вакцинації є настільки важливою. Вона надає країнам, що розвиваються, засоби для зміцнення власної системи охорони здоров’я та програм імунізації, що дозволяє перетворити світ на більш безпечне місце. Я рада, що Єврокомісія може підтримати Gavi у такій критично важливій справі. Це допоможе нам подолати цю пандемію та уникати інших», - зауважила з цього приводу президент Єврокомісії.

Як йдеться у повідомленні, Єврокомісія оголосила про свій внесок, виходячи з того, що нова Багаторічна фінансова перспектива ЄС на 2021-27 роки, та особливо інструмент сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва (NDICI), в рамках якого передбачені кошти для Gavi, будуть ухвалені відповідно до пропозиції Єврокомісії.

Доброчинна конференція в рамках ініціативи «Глобальна відповідь на коронавірус» відбувається 4-го червня за сприяння Єврокомісії. На цьому заході для підтримки діяльності міжнародного Альянсу вакцинації вдалося мобілізувати суму у 1,5 мільярда євро, з яких 488 мільйонів євро призначені для цільового поширення вакцини проти коронавірусу, відразу після того, як вона буде створена.

Як повідомлялося, 2 червня Єврокомісія запропонувала збільшити NDICI на період 2021-27 років до 86 мільярдів євро у цінах 2018 року (96,4 мільярда євро у поточних цінах), включаючи 10,5 мільярдів євро за новою фінансовою програмою «ЄС – Наступне покоління».