Польща тимчасово закриває 12 шахт через спалах коронавірусу

З вівторка, 9 червня, у Польщі тимчасово припинять роботу 12 вугільних шахт у Сілезькому воєводстві (південь країни) - у зв’язку з високою інфікованістю коронавірусом серед гірників та їхніх сімей.

Про це на пресконференції у Варшаві повідомив міністр державних активів Польщі Яцек Сасін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наші чергові дії – це тимчасове припинення роботи в усіх шахтах, де сьогодні фіксуємо зараження коронавірусом. Це означає, що ми призупиняємо видобуток, призупиняємо роботу двох шахт Ястрембської вугільної компанії та десяти - Польської гірничої групи”,- заявив міністр.

Він пояснив, що всіх гірників відправлять у тритижневу оплачувану відпустку.

Сасін додав, що уряд і раніше приділяв значну увагу боротьбі з COVID-19 у Сілезькому вугільному басейні, але умови праці гірників ускладнювали цю роботу.

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Своєю чергою глава МОЗ Польщі Лукаш Шумовський визнав, що дії уряду разом із керівництвом вугільних компаній для подолання епідемії в регіоні виявилися “недостатньо ефективними”.

Він зауважив, що серед шахтарів і членів їхніх сімей вже проведено понад 50 тис. тестів. І спрогнозував, що найближчими днями в цьому середовищі буде виявлено від 100 до 200 випадків COVID-19.

Загалом у Польщі на вихідних зафіксовано 1151 новий випадок зараження коронавірусом, з яких 676 – саме у Сілезькому вугільному басейні, у шахтарів та їхніх рідних.

Від початку епідемії у Польщі підтверджено 26 780 випадків COVID-19 (531 - за останню добу). Внаслідок коронавірусної інфекції померла 1161 особа.