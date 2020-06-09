Польща тимчасово закриває 12 шахт через спалах коронавірусу
Про це на пресконференції у Варшаві повідомив міністр державних активів Польщі Яцек Сасін, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Наші чергові дії – це тимчасове припинення роботи в усіх шахтах, де сьогодні фіксуємо зараження коронавірусом. Це означає, що ми призупиняємо видобуток, призупиняємо роботу двох шахт Ястрембської вугільної компанії та десяти - Польської гірничої групи”,- заявив міністр.
Він пояснив, що всіх гірників відправлять у тритижневу оплачувану відпустку.
Сасін додав, що уряд і раніше приділяв значну увагу боротьбі з COVID-19 у Сілезькому вугільному басейні, але умови праці гірників ускладнювали цю роботу.
Своєю чергою глава МОЗ Польщі Лукаш Шумовський визнав, що дії уряду разом із керівництвом вугільних компаній для подолання епідемії в регіоні виявилися “недостатньо ефективними”.
Він зауважив, що серед шахтарів і членів їхніх сімей вже проведено понад 50 тис. тестів. І спрогнозував, що найближчими днями в цьому середовищі буде виявлено від 100 до 200 випадків COVID-19.
Загалом у Польщі на вихідних зафіксовано 1151 новий випадок зараження коронавірусом, з яких 676 – саме у Сілезькому вугільному басейні, у шахтарів та їхніх рідних.
Від початку епідемії у Польщі підтверджено 26 780 випадків COVID-19 (531 - за останню добу). Внаслідок коронавірусної інфекції померла 1161 особа.