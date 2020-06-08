Справа МН17: у судовій залі перебуває 40 родичів загиблих

У Нідерландах біля Амстердама у судовому комплексі “Схіпхол”, де слухають справу МН17, перебуває 40 родичів загиблих рейсу МН17.

У зв’язку з поширенням коронавірусу кількість людей, які можуть перебувати у суді, обмежена, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“В середині суду перебуває 40 родичів. Сьогодні, як ви знаєте, розпочався другий блок слухань і можна сказати, що гра між стороною захисту та стороною обвинувачення розпочалася. Сторона обвинувачення хоче прискорити процес, а сторона захисту навпаки - знайти можливості для його відкладення”, - сказав в коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі член правління нідерландського фонду “Авіакатастрофа” Антон Котте, який втратив у трагедії старшого сина, невістку та шестирічного онука.

Також родичі загиблих рейсу МН17 зазначили, що не здивовані позицією адвокатів одного з чотирьох підозрюваних - Олега Пулатова, які просять суд оголосити перерву в судовому засіданні.

“Захист пана Пулатова просить знову відтермінувати засідання. Ми, звичайно, очікували цього. Проте у наступні дні прокурор надасть більше інформації щодо розслідування. Ми дуже чекаємо на це, адже це надасть нам багато інформації про те, що сталося, і у якийсь момент, буде винесено вирок судом. Я не знаю коли, на це можуть піти роки. Ми повинні враховувати обставини, зокрема, коронавірус. Ми проявили багато терпіння і маємо ще його проявляти”, - сказав в коментарі Укрінфрму голова Фонду “Авіакатастрофа” Піт Плуг, який утратив брата, невістку і племінника у катастрофі пасажирського літака, що виконував рейс МН17.

Як повідомляв Укрінформ, у судовому комплексі “Схіпхол” у Нідерландах розпочалося четверте судове засідання у справі щодо збитого у 2014 році літака рейсу МН17.

У залі присутні судді, нідерландські прокурори, родичі загиблих та журналісти. Також присутній захист одного з підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Інтереси Пулатова представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt. Двоє нідерландських адвокатів співпрацюють із російською колегою Оленою Кутьїною, якої у засі суду немає.

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом. Через коронавірус судові засідання відбулися лише 9, 10 і 23 березня.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

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Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.