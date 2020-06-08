У Китаї за добу - лише чотири завезені випадки COVID-19

За минулу добу у континентальній частині Китаю зафіксували чотири нові завезені випадки зараження COVID-19, у результаті їхня загальна кількість зросла до 1780.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Державний комітет у справах охорони здоров'я КНР.

"Серед нових завезених випадків три було виявлено у провінції Сичуань і один у Шанхаї, де того ж дня також був зареєстрований один пацієнт із підозрою на зараження COVID-19, який прибув з-за кордону", - йдеться у повідомленні.

Наразі серед усіх прибулих до континентальної частини Китаю пацієнтів із COVID-19, 1717 вилікувались і виписалися з лікарень. На лікуванні залишаються 63 особи.

Летальних випадків серед даної групи пацієнтів зафіксовано не було.

Фото: АА