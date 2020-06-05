У Франції за добу виявили 767 випадків коронавірусу

У Франції з початку пандемії коронавірусу виявлено майже 152,5 тисячі інфікованих коронавірусом, вилікувалося вже майже 70 тис. людей.

Такі дані оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Зокрема, від початку пандемії у Франції зафіксовано 152 444 випадки інфікування коронавірусом; 69 976 пацієнтів одужали; 29 065 людей померло від COVID-19; 1 163 важкохворі особи залишаються в реанімації.

За попередню добу одужало 544 особи; виявлено 767 нових випадків інфікування; померло 46 людей.

У Франції триває другий етап виконання національної стратегії виходу з карантину. Зокрема, скасовані обмеження на подорожі територією країни.

У регіонах із «зеленим» рівнем епідеміологічного ризику поновлюють роботу кафе, бари і ресторани. Нині на території метрополії «оранжевою» зоною залишається лише регіон Парижа та навколо столиці – у закладах громадського харчування там дозволено приймати клієнтів лише на літніх терасах.

У країні відновлено навчальний процес більшість освітніх закладів (університети залишатимуться на дистанційній формі навчання).

У «зелених» зонах відкриваються музеї і театри (за виключенням кінотеатрів), парки, зоопарки, спортивні зали і басейни, туристичні кемпінги.

Із дотриманням санітарних норм та соціального дистанціювання дозволено проведення публічних релігійних і весільних церемоній.

Носіння захисних масок залишатиметься обов'язковим у громадському транспорті.

Проведення масових спортивних змагань, інших зібрань за кількістю більше 5 тис. осіб заборонено до 31 серпня.

Окрім цього, залишається обмеження до 10 осіб на публічних зібраннях.

У країні запроваджений мобільний додаток StopCovid для відслідковування переміщення і контактів інфікованих на коронавірус.

Поступовий вихід із карантину у Франції проходить в умовах запровадженого до 10 липня надзвичайного санітарного стану.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 6 702 835, з них 393 224 летальні, одужало 3 252 376 осіб.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est