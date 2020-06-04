У Франції - 352 випадки інфікування коронавірусом за добу, 668 осіб одужали

У Франції з початку пандемії коронавірусу кількість виявлених інфікованих наближається до 152 тис. Вилікувалося від COVID-19 понад 69 тис. людей.

Такі дані станом на 3 червня оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

З початку пандемії у Франції зафіксовано 151 677 випадків інфікування коронавірусом; 69 455 пацієнтів одужали та виписані з лікарень; 29 021 людина померла від COVID-19; 1 210 важкохворих залишаються в реанімації.

За попередню добу підтверджено 352 випадки інфікування коронавірусом, від COVID-19 одужали та виписані з лікарень 668 осіб; госпіталізовано – 250. Сталося 85 летальних випадків.

У Франції триває другий етап виконання національної стратегії виходу з режиму карантину.

Скасовані обмеження подорожувати територією країни; у регіонах із «зеленим» рівнем епідеміологічного ризику відновлюють роботу кафе, бари і ресторани. Нині на території метрополії «оранжевою» зоною залишається лише регіон Парижа та навколо столиці – у закладах громадського харчування там дозволено приймати клієнтів лише на літніх терасах.

У країні відновлено навчальний процес більшість освітніх закладів (університети залишатимуться на дистанційній формі навчання).

У «зелених» зонах відкриваються музеї і театри (за виключенням кінотеатрів), парки, зоопарки, спортивні зали і басейни, туристичні кемпінги.

Із дотриманням санітарних норм та соціального дистанціювання дозволено проведення публічних релігійних церемоній.

Носіння захисних масок залишатиметься обов'язковим у громадському транспорті.

Проведення масових спортивних змагань, інших зібрань за кількістю понад 5 тис. осіб заборонено до 31 серпня.

Залишається обмеження до 10 осіб на публічні зібрання.

У країні запроваджений мобільний додаток StopCovid відслідковування переміщення і контактів інфікованих на коронавірус.

Читайте також: Італія образилася на Австрію і Грецію через небажання відкрити кордони

Обмеження на перетин внутрішніх кордонів між Францією та сусідніми країнами діятимуть до 15 червня. Саме у цей день Єврокомісія та країни-члени мають розглянути рішення про повне або часткове відкриття зовнішніх кордонів ЄС.

Поступовий вихід із карантину у Франції проходить в умовах запровадженого до 10 липня надзвичайного санітарного стану.