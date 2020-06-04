Україна й Туреччина домовляються про поновлення регулярних авіарейсів

Україна та Туреччина ведуть консультації щодо поновлення регулярного авіасполучення між країнами.

Про це в інтерв’ю турецькому виданню Hurriyet сказав Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

«Україна та Туреччина розпочали консультації щодо запуску регулярних рейсів між нашими країнами. На мою думку, це буде дуже важливим для підтримки динаміки туристичного сезону цього року. Ми сподіваємось отримати хороші новини з цього приводу найближчим часом», - сказав Сибіга.

Дипломат переконаний, що Туреччина залишатиметься одним з пріоритетних напрямків відпочинку для громадян України, як це було до епідемії коронавірусу.

«Туреччина стала одним із улюблених місць відпочинку українців - це факт… Минулого року кількість туристів, які приїжджають до Туреччини з України, перевищила 1,5 мільйона. Ми отримали інформацію від Міністерства культури та туризму про те, яким буде туристичний сезон цього року, та передали її відповідним органам влади в Україні», - повідомив дипломат.

Він також нагадав, що з 20 травня громадянам України було надано дозвіл приїздити до Туреччини на лікування. Обидві країни раніше висловлювалися за відновлення авіасполучення з 1 липня.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Наразі в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин. На засіданні Уряду 3 червня було ухвалено рішення про подальше поступове зняття карантинних обмежень.