З 20 травня українці зможуть їхати до Туреччини на лікування

Громадяни низки країн, серед яких Україна, з 20 травня зможуть приїздити до Туреччини як медичні туристи, за умови реєстрації у Міжнародній системі медичного обслуговування USHAŞ та дотримання всіх вимог в рамках протидії поширенню коронавірусу.

Про це йдеться у спеціальній директиві МОЗ Туреччини, повідомляє власкор Укрінформу.

«Максимально двом супроводжуючим особам буде дозволено прибувати в країну з одним пацієнтом… Після прибуття в аеропортах їм буде проводитися тест на коронавірус», - йдеться в документі.

Пацієнт та супроводжуючі особи зможуть уникнути здачі тесту в аеропорту у разі представлення результатів тестування на коронавірус методом ПЛР, зроблених у своїй країні, але не пізніше, ніж за 48 годин до поїздки.

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Дозвіл для медичних туристів стосуватиметься таких напрямків медицини, як ортопедія та травматологія, загальна хірургія, дитяча хірургія, урологія, офтальмологія, кардіологія, серцево-судинна хірургія, хірургічна онкологія, гінекологічна онкологічна хірургія, медична онкологія, променева онкологія, нейрохірургія, гематологія, інтенсивна терапія та застосування репродуктивної терапії. Також пацієнтів прийматимуть для трансплантації органів та кісткового мозку.

Інформація та документи, що потрібні для попереднього дозволу, будуть опубліковані в USHAŞ.

У медичних установах, де будуть проходити лікування пацієнти з-за кордону, будуть виділятися окремі корпуси або поверхи. Також вимогою до цих лікарень буде наявність реанімаційного відділення, а також апаратів для комп’ютерної томографії, МРТ.

Окрім українців, приїхати до Туреччини на лікування зможуть громадяни Німеччини, Великої Британії, Нідерландів, Іраку, Лівії, Азербайджану, Грузії, Греції, Румунії, Туркменістану, Узбекистану, Казахстану, РФ, Алжиру, Косово, Македонії, Албанії, Боснії і Герцеговинї, Сербії, Болгарії, Молдови, Пакистану та ряду інших країн.

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