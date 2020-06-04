Латвія скасує карантин і режим надзвичайної ситуації 9 червня
Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення LSM.
Розпочинаючи засідання уряду, прем'єр Каріньш зазначив, що пов'язаним із Covid-19 законопроектам у Сеймі надано статус «високої терміновості», що необхідно, щоб не довелося продовжувати надзвичайну ситуацію. «Це означає, що зможемо вийти з надзвичайної ситуації згідно з планом (9 червня, - ред.)», - зазначив прем'єр.
Щоб у разі потреби могли бути настільки ж оперативно прийняті нові рішення про заходи безпеки та обмеження в зв'язку з Covid-19, окремим законом повноваження уряду розширені і на період після 9 червня. Пізніше буде оголошено про те, які обмеження залишаться в силі.
Як уже повідомлялося, зараз на період НС уряду Латвії були дані великі повноваження, щоб він міг швидко переглядати різні обмеження (наприклад, на свободу зібрань).
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 4 червня в цілому в світі підтверджено більше 6,5 млн випадків коронавірусу, з них 388 тис. летальних, одужало понад 3,1 млн осіб.