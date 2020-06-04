Чехія готується збільшити видачу віз українцям

Цього тижня в Україні поновили роботу ще 7 візових центрів чеських дипломатичних представництв, а також візова секція Посольства Чеської республіки в Києві, які нарощують можливості видачі віз українським громадянам.

Про це повідомляється на сайті МЗС Чехії.

«Чеським компаніям бракує працівників з України. На жаль, ми наразі обмежені заходами, які вживає український уряд», - заявив міністр закордонних справ Томаш Петршичек.

Він висловив задоволення у зв’язку з тим, що з моменту відкриття чеського консульства у Львові 14 днів тому кількість заяв на отримання віз зросла в десятки разів – близько 600 проти 60. Сервісно-візові центри будуть інтенсифікувати свою роботу.

Приймаються заяви на візи для сезонних працівників, медичних працівників, транспортників, працівників критичної інфраструктури, харчової промисловості тощо. Також приймаються заяви на отримання дозволів на проживання за програмою кваліфікованого працівника, якщо це стосується медичних або соціальних працівників, науковців. Можуть подаватися знову студенти і аспіранти та ряд інших категорій громадян.

Поновлено опрацювання заяв на отримання картки працівника, які були подані до оголошення надзвичайного стану в Чехії. Вони стосуються кількох тисяч українських працівників, які отримають свої робочі візи.

Із 15 червня візовий центр у Львові поновить прийом заяв на отримання картки працівника у рамках Програми для кваліфікованих працівників після паузи, спричиненої запровадженням надзвичайного стану в ЧР.

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Як повідомлялося, уряд Чеської Республіки у зв’язку з оголошенням надзвичайного стану на території країни через коронавірус прийняв рішення про закриття з 16 березня Генконсульства Чехії та візових центрів в Україні.