За місяць в Туреччині кількість нових випадків COVID-19 знизилася майже вдвічі

У порівнянні з показниками місячної давнини та останньої доби, кількість нових виявлених випадків інфікування COVID-19 знизилася на 48%, кількість пацієнтів у реанімаціях — на 57%, інтубованих — 66%.

Про це повідомив Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, інформує власкор Укрінформу.

"Один місяць тому 1424 пацієнти перебували в реанімаціях, сьогодні на 57% менше, кількість інтубованих пацієнтів із 766 зменшилася на 66%, а денна кількість випадків — на 48%. За результатами доби зроблено понад 52 тисяч тестів, кількість нових випадків — 867", - повідомив міністр.

Загалом за добу одужала 931 особа, 24 померли. Загальна кількість тестів — більше ніж 2,1 мільйона, виявлених випадків — понад 166 тисяч, померлих — 4 609, одужалих — понад 130,8.

Кількість померлих в результаті інфікування, так само як і кількість нових випадків, невпинно зменшується. З 1 червня Туреччина суттєво послабила карантинні обмеження.

У МОЗ Туреччини переконані, що за умови дотримання населенням соціальної дистанції, обмежувальних заходів та носіння масок, країні вдасться уникнути другої хвилі захворюваності на COVID-19.

Фото: АА