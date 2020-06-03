У Туреччині від COVID-19 одужали майже 130 тисяч осіб

За підсумками минулої доби загальна кількість мешканців Туреччини, які одужали від коронавірусної інфекції, наблизилася до 130 тисяч.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, передає власкор Укрінформу.

«Загальна кількість тестів перевищила 2,1 млн. Кількість пацієнтів, які одужали – 129 921. Хворих, які потребують інтенсивної терапії, дедалі менше», - зазначив міністр.

За його словами, за останню добу було зроблено понад 32,3 тис. тестів на COVID-19, з них 786 виявилися позитивними. Померли 22 особи, водночас 974 одужали.

Від початку епідемії у Туреччині підтверджено 165,5 тис. випадків інфікування, у тому числі 4585 летальних.

Як повідомлялося, МОЗ Туреччини висловило сподівання, що за умови дотримання громадянами обмежувальних заходів, зокрема соціальної дистанції та носіння масок, країні вдасться уникнути другої хвилі захворюваності.

Фото: АА