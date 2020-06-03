У Туреччині від COVID-19 одужали майже 130 тисяч осіб
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, передає власкор Укрінформу.
«Загальна кількість тестів перевищила 2,1 млн. Кількість пацієнтів, які одужали – 129 921. Хворих, які потребують інтенсивної терапії, дедалі менше», - зазначив міністр.
За його словами, за останню добу було зроблено понад 32,3 тис. тестів на COVID-19, з них 786 виявилися позитивними. Померли 22 особи, водночас 974 одужали.
Від початку епідемії у Туреччині підтверджено 165,5 тис. випадків інфікування, у тому числі 4585 летальних.
Як повідомлялося, МОЗ Туреччини висловило сподівання, що за умови дотримання громадянами обмежувальних заходів, зокрема соціальної дистанції та носіння масок, країні вдасться уникнути другої хвилі захворюваності.
Фото: АА