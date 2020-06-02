Понад 35 українців можуть полетіти на лікування до Туреччини 5 червня - генконсул

На лікування до Туреччини 5 червня прибудуть щонайменше 35 громадян України, із супроводжуючими особами - близько 70.

Також рейсом з Києва до Стамбула буде доставлено біоматеріали на дослідження, а назад літак забере українців, які повертаються додому, розповів Укрінформу генконсул України в Стамбулі Олександр Гаман.

«Здебільшого це люди, які потребують пересадки кісткового мозку. Станом на зараз багато наших громадян вже отримали чи в процесі отримання дозволів на проходження лікування в Туреччині. Вимоги турецької сторони на в’їзд ними виконані, тому ми запропонували авіакомпанії розглянути можливість забрати на борт цих людей. Станом на сьогодні їх 35, із супроводжуючими особами близько 70», - сказав Гаман.

Окрім того цим рейсом буде доставлено біоматеріал для перевірки на сумісність для пересадки кісткового мозку.

Генконсул зауважив, що рейс 5 червня спочатку планувався для повернення громадян України з Туреччини, але з огляду на звернення від громадян України, які хотіли прибути на лікування до Туреччини, з авіакомпанією було домовлено про переліт пасажирів у обох напрямках.

Запити від громадян на лікування в Туреччині надходили ще з кінця березня, цим питанням опікувалися генконсульство в Стамбулі та посольство в Анкарі. 20 травня громадянам України було надано дозвіл на прибуття до Туреччини як медичних туристів.

З турецької сторони оформленням дозволів, перевіркою документів, клінік, які мають право, кваліфікований персонал, обладнання для прийому пацієнтів з-за кордону, займається Міжнародна служба медичного обслуговування, що діє при МОЗ Туреччини.

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«Вони випустили циркуляр, який розіслали по клініках, де виписано всі вимоги. Щодо тестування, то є можливість пройти тест на COVID-19 після прибуття на базі пунктів пропуску. Також є варіант прибуття з результатами тестів (ПЦР), який має бути зроблений не раніше, ніж за 48 годин до прильоту. Слід також зважати на вимоги клінік у цьому питанні», - уточнив генконсул України в Стамбулі.

За його словами, наразі достеменно не відомо, чи будуть прибулі проходити 14-денний карантин.

«Якщо така вимога діятиме станом на момент прибуття, то так. Ситуація дуже динамічна. Медичні заклади, що прийматимуть пацієнтів з України, зобов’язані виконувати та відповідати всім вимогам законодавства Туреччини і враховувати їхні постійні зміни відповідно до епідеміологічної ситуації», - вказав генконсул.

За його словами, списки українців, які 5 червня вирушать в Туреччину, вже передані генконсульством до компанії SkyUp. Можливі мінімальні зміни до кінця дня сьогодні щодо кількості людей.

Чартерний авіарейс Стамбул-Київ відбудеться 5 червня, квитки доступні в продажу.