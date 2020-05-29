Спецрейс Стамбул-Київ запланований на 5 червня

Чартерний авіарейс Стамбул-Київ відбудеться 5 червня, квитки вже доступні в продажу.

Про це повідомило Генконсульство України в Стамбулі, інформує власкор Укрінформу.

«5 червня 2020 року авіакомпанія SkyUp Airlines здійснить чартерний авіарейс за маршрутом Стамбул - Київ для забезпечення повернення на Батьківщину громадян України», - повідомили в Генконсульстві.

Квитки доступні на сайті авіакомпанії.

Генконсульство наголошує, що для отримання дозволу на переміщення до Стамбула з міста, де перебувають українці, необхідно звертатися до місцевих органів влади. Також громадяни України, які повертаються в Україну з-за кордону, звільняються від обсервації за умови надання до перетину державного кордону України згоди на самоізоляцію з використанням електронного сервісу “Дій вдома” Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

Як повідомлялося, Туреччина повністю закрила авіасполучення з іншими країнами наприкінці березня. Впродовж деякого часу здійснювалися евакуаційні рейси зі Стамбула та Анталії. Окрім літака, одним з варіантів дістатися України з Туреччини є поромне сполучення Чорноморськ-Карасу.