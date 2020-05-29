Wizz Air відкриває з 1 липня новий рейс Зальцбург-Київ

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air відкриває новий маршрут між Австрією та Україною – рейс Зальцбург-Київ-Зальбург

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформ, квитки на рейс продаються вже з 1 липня. Польоти будуть виконуватися щосереди та щонеділі.

Наразі система бронювання квитків демонструє вартість квитка від 19,99 євро.

Виліт з аеропорту "Жуляни" відбуватиметься щонеділі о 19.25 за Києвом, приземлення у Зальцбургу – о 20.40. Виліт із Зальцбурга щосереди – о 21.15 за місцевим часом, приземлення у Києві – о 00.25 за київським часом.

Раніше у Wizz Air повідомляли про продовження призупинення польотів в та Україну через COVID-19 до 14 червня включно.

29 травня посол України в Австрії Олександр Щерба заявляв, що відновлення регулярного авіасполучення між Україною та Австрією може відбутися після 23 червня – "за умови, що обидві країни до того часу "відкриються" одна для одної і в плані відкриття повітряного простору, і в плані зняття обмежень для в’їзду громадян".

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Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 5 925 928, із них 362 555 летальних, одужало 2 593 700 осіб.