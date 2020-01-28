Wizz Air запустила автоматичну реєстрацію на рейс

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air пропонує сервіс автоматичної реєстрації на рейс.

Як повідомляється на сайті перевізника, послуга автоматично реєструє пасажирів на рейс за 50 годин до запланованого часу вильоту. Після цього посадкові талони надсилаються електронною поштою. В одних аеропортах їх приймають в електронному вигляді, в інших – лише в друкованому. Цю інформацію краще уточнити заздалегідь.

«Після автоматичної реєстрації вам буде надіслано посадкові талони (для бронювань, що включають щонайбільше 10 пасажирів). Якщо бронювання містить понад 10 пасажирів, їх буде зареєстровано всіх, але посадкові талони не буде надіслано електронною поштою. Кожен пасажир має завантажити свій талон із вебсайту wizzair.com», - йдеться в повідомленні.

Автоматична реєстрація безкоштовно доступна для всіх пасажирів, які оформлюють пакет Wizz Plus. З іншими тарифами її можна придбати додатково. В авіакомпанії звертають увагу, що послугу необхідно додати окремо для кожного пасажира та кожного сегмента маршруту.