Wizz Air відкриє рейси за маршрутами, які раніше обслуговували Ernest Airlines
Про це пише Avianews.
З 29 березня угорська авіакомпанія полетить у Бергамо, з 31 березня - в Пізу, з 1 травня - до Флоренції та Болоньї, з 1 серпня - в аеропорт Тревізо поруч із Венецією.
Нові напрямки обслуговуватимуться з частотою виконання рейсів від трьох до семи разів на тиждень.
Як повідомляв Укрінформ, італійська авіакомпанія Ernest Airlines розпочала свою діяльність у 2017 році.
29 грудня 2019 року авіаційна влада Італії ENAC оголосила про припинення дії ліцензії лоукостера Ernest Airlines на перевезення пасажирів і вантажів з 13 січня 2020 року.
Він припинив польоти 13 січня 2020 року через призупинення ліцензії.
Авіаперевізнику заборонили продаж квитків, проте дали можливість виконати перельоти в піковий період перевезень в новорічні свята з метою захисту пасажирів, які вже мають куплені квитки.
5 січня компанія скасувала чотири рейси з України: EG 544 з Одеси в Рим, 6 січня - рейси EG 236 з Києва в Рим, EG 498 з Києва в Мілан і EG 278 зі Львова в Неаполь.