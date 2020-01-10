Понад 140 пасажирів рейсу EG275 авіакомпанії Ernest Airlines з Неаполя (Італія) до Києва майже добу очікують на свій рейс.

Про це зазначила одна з пасажирок рейсу у Facebook.

"Зараз я є частиною групи зі 140+ людей пасажирів авіа рейсу EG275 авіакомпанії ERNEST airlines з Неаполя до Києва. Рейс затримується вже майже на добу без чітких пояснень. Є пасажири, котрі чекають в аеропорту з 7 січня з іншого рейсу авіакомпанї ERNEST, а також пасажири іншого рейсу з Рима", - розповідає пасажирка.

За її словами, наразі ніякої інформації щодо рейсу пасажири не отримали, також немає зв’язку з українським консульством та посольством в Італії.

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Як повідомляв Укрінформ, італійська авіакомпанія Ernest Airlines розпочала свою діяльність у 2017 році.

29 грудня 2019 року авіаційна влада Італії ENAC оголосила про припинення дії ліцензії лоукостера Ernest Airlines на перевезення пасажирів і вантажів з 13 січня 2020 року.

Понад 140 пасажирів майже добу не можуть вилетіти з Неаполя до Києва / Фото: facebook/Poli Poli

Авіаперевізнику заборонили продаж квитків, проте, надали можливість виконати перельоти у піковий період перевезень у новорічні свята з метою захисту пасажирів, які вже мають куплені квитки.

5 січня компанія скасувала чотири рейси з України: EG 544 з Одеси в Рим, 6 січня — рейси EG 236 з Києва в Рим, EG 498 з Києва в Мілан і EG 278 зі Львова в Неаполь.