Італійський лоукостер скасував частину рейсів з України

Італійський лоукостер авіаперевізник Ernest Airlines, якого раніше позбавили ліцензії, скасував чотири рейси з Києва, Львова та Одеси за останні два дні, 5 та 6 січня.

Про це повідомляє портал Avianews.

Так, 5 січня був скасований рейс EG 544 з Одеси в Рим, 6 січня — рейси EG 236 з Києва в Рим, EG 498 з Києва в Мілан і EG 278 зі Львова в Неаполь.

Портал з посиланням на сервіс flightradar24 зазначає, що з чотирьох літаків, які є у флоті Ernest Airlines, відразу два відправили в аеропорти, ніяк не пов'язані з маршрутною мережею лоукосту.

Читайте також: Італія оголосила про припинення дії ліцензії Ernest Airlines

Нагадаємо: авіаційна влада Італії ENAC 29 грудня оголосила про припинення дії ліцензії лоукостера Ernest Airlines на перевезення пасажирів і вантажів з 13 січня 2020 року.

Авіаперевізнику заборонили продаж квитків, проте надали можливість виконати перельоти у піковий період перевезень у новорічні свята з метою захисту пасажирів, які вже мають куплені квитки.

До слова, ця авіакомпанія нещодавно відкрила представництво у Києві та пообіцяла розширити польотну сітку. На даний час маршрутна мережа перевізника включає чотири українські міста - Київ, Львів, Харків і Одесу. З України Ernest літає в Італію (Рим, Мілан, Неаполь, Бергамо, Венецію, Геную і Болонью).

Фото behance.net