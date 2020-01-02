Із Варшави до Вашингтона запускають прямий авіарейс — стикові польоти із п’яти міст України

Польський авіаперевізник LOT відкриває прямі рейси з Варшави до Вашингтона зі стиковими рейсами з п’яти міст України.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької міської ради.

«З 2 червня польський авіаперевізник LOT здійснюватиме рейси з Варшави до Вашингтона зі стиковими рейсами з п’яти міст України. Зокрема, відправлення планують і з Міжнародного аеропорту «Запоріжжя», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вильоти здійснюватимуться по вівторках, п’ятницях та неділях на літаках Boeing 787. Передбачаються три класи обслуговування - економ, преміум-економ та бізнес.

Як раніше повідомлялось, у Запоріжжі завершилось будівництво нового терміналу КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя». Планується, що пасажири зможуть користуватись новим терміналом навесні 2020 року.

Будівництво об'єкту тривало два роки. Його вартість — 795 млн грн (разом з облаштуванням прилеглої території, вартість становить понад 1 млрд грн).

Фото: PLL LOT