Париж уважно вивчає указ Путіна про використання ядерної зброї

Франція уважно відслідковує запровадження у Росії нових засад державної політики у сфері ядерного стримування.

Про це заявило у середу Міністерство Європи та закордонних справ країни, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми ознайомилися із оприлюдненим учора указом президента Путіна про ядерне стримування. Ми його уважно аналізуємо", - заявили у французькому МЗС.

Як наголошується, офіційний Париж виступає за продовження діалогу між державами у форматі Р5, які володіють ядерною зброєю, щодо основоположних доктрин у цій сфері, включаючи Францію, Велику Британію, США, Росію та Китай.

"Ці зусилля сприяють підвищенню прозорості й взаємної довіри між ними (країнами Р5 – ред.) і тому є значущими для збереження колективної безпеки та зменшення стратегічних ризиків", - наголосили у французькому зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомлялося, 2 червня президент РФ Володимир Путін підписав указ про засади державної політики у сфері ядерного стримування. Відзначається, що стримування відбуватиметься за рахунок "усієї військової потужності країни, у тому числі ядерної зброї".

В указі, серед іншого, прописані умови застосування ядерної зброї. Згідно з ними, Росія, зокрема, зможе застосувати ядерну зброю в разі: надходження достовірної інформації про старт балістичних ракет, які атакують територію РФ або її союзників; застосування противником ядерної зброї або інших видів зброї масового ураження проти Росії або її союзників; агресії проти Росії за допомогою звичайної зброї, коли під загрозу поставлено існування держави. Рішення про використання ядерної зброї приймає президент РФ.