Путін указав, коли Росія може застосувати ядерну зброю
Указ опублікований на офіційному порталі правової інформації РФ.
У документі перераховуються чотири умови, за яких Росія може застосувати ядерну зброю - запуск балістичних ракет по території РФ або її союзників; застосування противником ядерної зброї або інших видів зброї масового ураження; вплив на критично важливі державні або військові об'єкти; агресія із застосуванням звичайної зброї, яка ставить під загрозу існування РФ як держави.
При цьому стверджується, що Росія розглядає ядерну зброю виключно як засіб стримування, а її застосування є крайнім вимушеним заходом.
Це перша публікація такого роду указу - раніше вони були закритими. Попередній указ про основи державної політики у сфері ядерного стримування підписував Дмитро Медведєв у 2010 році. Він був розрахований на 10 років.