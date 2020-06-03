Путін указав, коли Росія може застосувати ядерну зброю

Президент РФ Володимир Путін затвердив указ про основи державної політики Росії у сфері "ядерного стримування", де прописані умови, за яких країна може застосувати ядерну зброю.

Указ опублікований на офіційному порталі правової інформації РФ.

У документі перераховуються чотири умови, за яких Росія може застосувати ядерну зброю - запуск балістичних ракет по території РФ або її союзників; застосування противником ядерної зброї або інших видів зброї масового ураження; вплив на критично важливі державні або військові об'єкти; агресія із застосуванням звичайної зброї, яка ставить під загрозу існування РФ як держави.

При цьому стверджується, що Росія розглядає ядерну зброю виключно як засіб стримування, а її застосування є крайнім вимушеним заходом.

Це перша публікація такого роду указу - раніше вони були закритими. Попередній указ про основи державної політики у сфері ядерного стримування підписував Дмитро Медведєв у 2010 році. Він був розрахований на 10 років.