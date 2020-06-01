"Обнулення" термінів Путіна: голосування щодо Конституції призначили на 1 липня

Президент РФ Володимир Путін під час робочої наради оголосив 1 липня днем ​​проведення загальноросійського голосування щодо поправок до Конституції.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Путін вважає, що 1 липня - це бездоганна дата для голосування щодо поправок до Конституції як з юридичної точки зору, так і зважаючи на санітарні міркування", - йдеться в повідомленні.

Президент РФ під час наради також заявив, що на проведенні голосування не потрібно економити.

Раніше голова Центрвиборчкому РФ Елла Памфілова повідомила, що голосування відбудеться як на виборчих дільницях, так і на дому у разі дотримання заходів безпеки через коронавірус. У двох-трьох регіонах Росії провідбудеться електронне голосування. Голосування поштою не буде.

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Спочатку голосування щодо поправовк до Конституції планувалося провести 22 квітня, але було відкладено на невизначений термін через пандемію коронавірусної інфекції. Вважається, що основні поправки полягають в «обнуленні» президентських термінів Путіна.