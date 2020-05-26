Путін наказав готувати парад Перемоги на 24 червня
Про це повідомляє Інтерфакс.
«Наказую розпочати підготовку до військового параду на честь 75-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні в столиці Росії Москві та інших містах. Ми зробимо це 24 червня», - сказав Путін, пояснивши вибір дати тим, що в цей день у 1945 році відбувся Парад переможців на Красній площі.
Президент РФ наказав забезпечити "найсуворіші вимоги безпеки" при підготовці і проведенні параду. При цьому марш "Безсмертного полку" і військово-морський парад Путін запропонував провести 26 липня. Втім, акція "Безсмертний полк" може бути перенесена ще на місяць, якщо збережуться ризики через епідемію COVID-19.
Як повідомлялося, парад Перемоги в Москві, який довго планували і репетирували, не відбувся 9 травня через епідемію нової коронавірусної інфекції. Натомість 9 травня в 47 містах Росії відбулися повітряні покази.
Під час підготовки до параду Перемоги, за даними видання «Проект», понад 300 курсантів та офіцерів, які брали участь в репетиціях, захворіли на COVID-19.