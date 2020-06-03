Німеччина знімає з 15 червня застереження щодо подорожей

Німеччина знімає застереження щодо подорожей з 15 червня.

Про це оголосив міністр закордонних справ Гайко Маас у середу, повідомляє Укрінформ.

"Ми вирішили сьогодні під час засідання кабінету, що скасуємо глобальне застереження з 15 червня для країн-членів ЄС, країн Шенгенського простору та Великої Британії. Відтоді не буде більше заборон на в’їзд і масованих обмежень на виїзд стосовно цих країн", - заявив Маас.

За його словами, щодо деяких країн є нюанси, зокрема, Норвегія продовжила обмеження ще на певний час і Іспанії планує зберігати їх до 21 червня.

Міністр при цьому заявив про необхідність бути обережними, адже треба не допустити другої хвилі захворювання. Уряд погодився в середу вранці, що цього літа не буде жодних кампанії з евакуації німецьких відпочиваючих з-за кордону.

Уряд ФРН також визначився з тим, у якому разі може бути знову введено обмеження на перетин кордонів: якщо рівень нових заражень буде перевищувати 50 на 100 тисяч мешканців місцевості протягом 7 днів поспіль.

Що стосується дозволу на в’їзд громадян третіх країн, то Німеччина чекає на рішення Єврокомісії.

Станом на ранок 3 червня у світі зафіксовано 6452390 випадків коронавірусу, з них 3066696 осіб одужали і 382479 померли.