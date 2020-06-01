Німеччина переконуватиме США у необхідності співпраці з ВООЗ - Маас

Рішення Вашингтона припинити співпрацю з ВООЗ є хибним, Берлін сподівається ще переконати Трампа передумати.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас в інтерв’ю ЗМІ, яке наводить сайт МЗС.

«Рішення президента Дональда Трампа припинити співпрацю зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я є неправильним сигналом у неправильний час», - заявив Маас.

Пандемія коронавірусу - це перша справді глобальна криза нашого століття, отже для вирішення цього виклику потрібна глобальна співпраця, а не національні односторонні дії; єдина та згуртована відповідь усіх держав Організації Об'єднаних Націй з сильною ВООЗ у центрі, зазначив німецький міністр.

За його словами, Німеччина продовжуватиме інтенсивні переговори у Вашингтоні, щоб переконати уряд США у важливості саме такого підходу.

«Ми не можемо посеред шторму зламати дамбу і побудувати нову», - сказав Маас.

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Нинішня криза, наголосив він, дала зрозуміти, що у 21 столітті потрібний мультилатералізм. Європейці не зацікавлені в тому, щоб конфлікт інтересів між Китаєм та США став непримиренним, адже світ не повинен потрапляти у сферу інтересів цих двох держав. Тому саме Європа з партнерами повинна вести цю складну боротьбу за стійку багатосторонність у міжнародних відносинах.

Цей курс буде посуватися під час головування ФРН в Раді ЄС з 1 липня. Отже, це одна з причин, чому Берлін продовжує працювати над тим, щоб саміт ЄС - Китай відбувся у вересні, як і заплановано. Є занадто багато важливих питань, які потрібно обговорити з Китаєм, пояснив дипломат.