Єврокомісія закликає США переглянути рішення щодо ВООЗ
Спільну заяву політиків оприлюднено на сайті Європейської служби зовнішніх справ.
«ВООЗ має й надалі залишатися на чолі міжнародної відповіді на пандемію (корнавірусу - ред.). Для цього участь та підтримка всіх сторін є необхідною... Перед лицем глобальної загрози настав час посиленої співпраці та спільних рішень. Слід уникати дій, що можуть послабити міжнародну відповідь. У цьому контексті ми закликаємо США переглянути своє рішення», - йдеться у зверненні.
Фон дер Ляєн і Боррель наголошують, що нині, коли світ протистоїть пандемії COVID-19, головним завданням є рятувати життя, стримати та пом’якшити удар пандемії. «Європейський Союз продовжує підтримувати ВООЗ у цьому сенсі та вже виділив додаткове фінансування», - зазначають вони.
Європейські лідери нагадали, що в ініційованій ЄС резолюції, яка була ухвалена під час Світової асамблеї охорони здоров’я 19 травня, всі країни-члени ВООЗ погодилися започаткувати неупереджену, незалежну та всеохоплюючу оцінку ефективності реакції світової спільноти на пандемію коронавірусу. Головною метою таких дій має бути підвищення готовності світу до майбутніх глобальних викликів у сфері здоров’я.
«Глобальна співпраця та солідарність, яка має прояв у багатосторонніх зусиллях, є єдиним ефективним та життєздатним шляхом, щоб виграти битву, з якою стикнувся світ», - наголосили європейські лідери.
Як повідомлялося, 29 травня президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати припиняють відносини із Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), яка "не змогла реалізувати нагальні й потрібні реформи".
Перед цим він заявляв, що ВООЗ не впоралася зі своїми обов’язками під час епідемії COVID-19, а також не перевіряла дані про коронавірусну інфекцію, надані Китаєм. Фінансування ВООЗ Трамп заморозив у середині квітня.