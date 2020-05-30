Медики США закликають Трампа змінити своє рішення щодо ВООЗ

Американські спілки, що представляють лікарів-інфекціоністів, педіатрів та терапевтів загальної практики, у п'ятницю опротестували рішення президента Дональда Трампа вийти зі Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Про це інформує CNN.

"Спілки лікарів-інфекціоністів, педіатрів та терапевтів опротестували рішення президента Дональда Трампа припинити співпрацю зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я, заявивши, що це ускладнить боротьбу з пандемією коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Лікарі стверджують, що, за таких умов, США буде складніше подолати пандемію коронавірусу.

Американська академія педіатрії стверджує, що це рішення несе серйозні ризики для дітей усього світу під час безпрецедентної глобальної кризи в галузі охорони здоров'я.

"Рішення про усунення ризиків, що викликають сплеск випадків поліомієліту та збільшення смертності дітей від малярії, призведе до подальшої затримки життєво важливої кампанії з вакцинації", - йдеться в заяві академії.

Педіатри закликали Трампа переглянути свою позицію та продовжити роботу з ВООЗ у боротьбі з COVID-19 та зміцненні охорони здоров'я дітей у всьому світі.

Президент Американської медичної асоціації доктор Патріс Гарріс заявив, що рішення Трампа щодо ВООЗ "не має жодного логічного виправдання".

"Цей безглуздий вчинок матиме дуже шкідливі наслідки зараз та далеко після завершення цього небезпечного моменту, особливо у зв'язку з тим, що ВООЗ очолює розробку вакцин у всьому світі та випробування ліків для боротьби з пандемією", - сказав Гарріс.

Американська медична асоціація закликає президента Трампа скасувати своє рішення та не відмовлятися від лідерської позиції країни у глобальній боротьбі проти пандемії COVID-19.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати припиняють відносини зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Голова Білого дому й раніше висловлював недовіру ВООЗ та звинувачував її у неправильному інформуванні щодо поширення коронавірусу, а також у підігруванні владі Китаю, який намагався нібито приховати правдиву інформацію з самого початку.

Фото: The White House