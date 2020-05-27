Трамп заявив, що від коронавірусу в США могли померти до 2 мільйонів осіб

Президент США Дональд Трамп заявив, що без швидкої реакції його адміністрації на пандемію кількість померлих від коронавірусу американців могла б досягти 2 млн осіб.

Про це Трамп заявив у Twitter.

«Незважаючи на всіх політиканів, якби я не виконував обов'язки добре і вчасно, ми б втратили від півтора до двох мільйонів людей, а зараз, здається, ця цифра становитиме понад 100 000, - наголосив Трамп.

Він також зазначив, що це в 15-20 разів вище від існуючого показника.

«Я закрив в'їзд із Китаю дуже швидко!», - підкреслив він.

Як повідомлялося, США залишається на першому місці за кількістю заражень коронавірусом, там на сьогодні 1 725 275 випадків, зокрема 100 572 летальних, 479 969 одужали.

Станом на ранок 27 травня в світі зафіксовано 5 684 803 випадків коронавірусу, зокрема 2 430 603 особи одужали та 352 225 загинули.

Фото: The White House