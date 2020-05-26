Великі компанії у США почали самостійно тестувати персонал на COVID-19

Провідні американські компанії, які відновлюють економічну діяльність на тлі послаблення карантину, почали самостійно проводити тестування своїх працівників на COVID-19.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

"У великих компаніях починає вводитися режим тестування на COVID-19 - у зв'язку з тим, що вони намагаються відновити бізнес-діяльність та запобігти інфекції на робочих місцях", - зазначається в публікації.

Зокрема, повідомляється, що один з провідних м'ясовиробників Smithfield Foods, автомобільний гігант Ford Motor, а також компанія у сфері охорони здоров'я UnitedHealth Group почали тестувати своїх співробітників у спеціально встановлених наметах або у клініках. Крім того, працівники цих компаній отримують тестові набори поштою.

"Тестування, поєднане з обов'язковим носінням масок, а також соціальним дистанціюванням на роботі, має захистити персонал і забезпечити керівництво компаній інформацією про наявність вірусу", - вказує видання.

Як повідомляв Укрінформ, у США поступово відновлюється виробництво на великих і малих підприємствах. Розпорядження про послаблення карантинних заходів приймаються на рівні губернаторів штатів.