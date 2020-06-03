Австрія відкриває кордони з усіма сусідами, крім Італії

"Як перший крок сьогодні ми прийняли рішення про відкриття кордонів з нашими безпосередніми сусідами - Німеччиною, Ліхтенштейном, Швейцарією, Словаччиною, Словенією, Чехією та Угорщиною. Наша ціль також – відкриття кордону з Італією, як тільки це дозволятимуть цифри", - заявив глава МЗС Австрії Александер Шалленберг після засідання Ради міністрів у середу.

За його словами, в Австрії в останні тижні відбулося вже декілька етапів пом’якшення обмежень, вжитих для боротьби з поширенням коронавірусу, і тепер настав час вжити і "зовнішні кроки з відкриття". Він наголосив на важливості для громадян мати можливість здійснення поїздок за кордон – як із метою відпустки, так і для відвідування родичів чи у бізнес-цілях.

При цьому, очільник МЗС Австрії закликав громадян зберігати здоровий глузд та самовідповідальність під час здійснення поїздок за кордон.

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Як відомо, раніше Австрія ввела заборону на приземлення на своїй території пасажирських літаків з низки країни, у тому числі з України. Наразі ця заборона діє до 14 червня.

За даними Worldometer, станом на середину дня 3 червня у світі зафіксовано 6 479 493 випадки коронавірусу, з них 383 015 летальних, одужала 3 085 381 особа.