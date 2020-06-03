Австрія відкриває кордони з усіма сусідами, крім Італії
"Як перший крок сьогодні ми прийняли рішення про відкриття кордонів з нашими безпосередніми сусідами - Німеччиною, Ліхтенштейном, Швейцарією, Словаччиною, Словенією, Чехією та Угорщиною. Наша ціль також – відкриття кордону з Італією, як тільки це дозволятимуть цифри", - заявив глава МЗС Австрії Александер Шалленберг після засідання Ради міністрів у середу.
За його словами, в Австрії в останні тижні відбулося вже декілька етапів пом’якшення обмежень, вжитих для боротьби з поширенням коронавірусу, і тепер настав час вжити і "зовнішні кроки з відкриття". Він наголосив на важливості для громадян мати можливість здійснення поїздок за кордон – як із метою відпустки, так і для відвідування родичів чи у бізнес-цілях.
При цьому, очільник МЗС Австрії закликав громадян зберігати здоровий глузд та самовідповідальність під час здійснення поїздок за кордон.
Як відомо, раніше Австрія ввела заборону на приземлення на своїй території пасажирських літаків з низки країни, у тому числі з України. Наразі ця заборона діє до 14 червня.
За даними Worldometer, станом на середину дня 3 червня у світі зафіксовано 6 479 493 випадки коронавірусу, з них 383 015 летальних, одужала 3 085 381 особа.