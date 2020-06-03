У Балтії зросла кількість випадків коронавірусу до 4 643

У трьох балтійських країнах кількість виявлених випадків коронавірусу зросла до 4 643 осіб.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Найбільше інфікованих у регіоні було виявлено в Естонії - 1 880 осіб. Згідно з даними Департаменту здоров'я країни, за добу зафіксовано 10 нових випадків COVID-19. Стаціонарного лікування потребують 19 пацієнтів. Протягом дня померла одна пацієнтка літнього віку, загальна кількість померлих від коронавірусу - 69. Одужали 1 650 осіб.

У Литві, за даними Національного центру громадської охорони здоров'я (NVSC), коронавірусний діагноз за вівторок підтвердився у 2 осіб, загальна кількість інфікованих у країні становить 1 684. Одужали 1 260 осіб.

Згідно з інформацією Центру профілактики і контролю захворювань (SPKC) Латвії, за день виявлено 8 нових випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих - 1 079 осіб. Кількість госпіталізованих знизилася до 11, троє з них - з важким перебігом захворювання. Загальна кількість тих, хто одужав - 760.

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Як повідомляв Укрінформ, з 1 червня у країнах Балтії відбулося подальше пом'якшення карантину. Також у країнах Балтії відкриваються кордони з деякими державами Європи (в списку - 24 країни, Україна до цього списку не входить), після приїзду з яких не потрібно проходити карантин. Список уточнюватиметься з певною періодичністю.

За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 6 469 868, з них 382 822 летальні, одужали 3 079 601 особа.