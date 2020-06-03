Старт літнього сезону знижок у Франції відклали через COVID-19

Традиційний для Європи літній сезон розпродажів зі знижками, який у Франції було заплановано розпочати 24 червня, стартує 15 липня.

Про це повідомив міністр економіки Франції Бруно Ле Мекр, пише Le Parisien.

«Розпродажі почнуться 15 липня і триватимуть чотири тижні», - зазначив міністр. Він пояснив, що початок літнього сезону знижок було перенесено з 24 червня, аби магазини, які тривалий час залишалися зачиненими через карантин, могли поповнити асортимент.

Раніше повідомлялося, що у разі погіршення ситуації з епідемією COVID-19 уряд Франції мав намір перенести початок традиційного для Європи літнього сезону розпродажів на осінь.

Як повідомляв Укрінформ, у Франції розпочався другий етап національної стратегії виходу з режиму карантину. У країні скасовуються усі обмеження на подорожі на відстані понад 100 км, у регіонах із «зеленим» рівнем епідеміологічного ризику відновили роботу бари й ресторани.

Нині на території країни «оранжевою» зоною залишається лише Паризький регіон, де ресторанам буде дозволено приймати відвідувачів лише на літніх терасах, а також заморські території Гаяна та Майотта.

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Захисні маски залишатимуться обов'язковими у громадському транспорті. Окрім цього, діє обмеження на зібрання громадян до 10 осіб. Для відвідування кінотеатрів французам доведеться чекати 3-го етапу, що розпочнеться 22 червня.

Поступовий вихід із карантину у Франції проходить в умовах запровадженого до 10 липня надзвичайного санітарного стану.

Фото: АА