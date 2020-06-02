У Франції почався другий етап виходу з карантину

У Франції з 2 червня послаблюються деякі карантинні обмеження, пов'язані з коронавірусом.

Другий етап виходу з карантину, згідно з національною стратегією, триватиме до 21 червня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

З вівторка, 2 червня, відновлено вільне пересування громадян територією країн. До цього діяли обмеження подорожувати на відстань понад 100 км від місця проживання.

У регіонах і департаментах, які перебувають у «зеленій» зоні епідеміологічного ризику, відкриваються кафе, бари та ресторани. Відстань між столиками має бути не менше одного метра; групи спільного відвідування (за одним столом) обмежені кількістю до 10 клієнтів.

Нині в «помаранчевій» зоні ризику на території метрополії Франції знаходиться лише Париж та регіон навколо столиці. Там робота закладів громадського харчування дозволена лише на літніх терасах.

Продовжують навчальний рік більшість шкіл. Університети залишаються на дистанційній формі навчання.

У «зелених» зонах відкриваються парки, зоопарки, театри (за виключенням кінотеатрів), музеї, спортивні зали, басейни, туристичні кемпінги.

Є доступ до пляжів, озер, ставків та інших водойм.

Відновлюється проведення шлюбних церемоній та публічних релігійних обрядів.

Натомість залишається обмеження до 10 людей зібрань у публічних місцях.

Заборона на проведення масових заходів та спортивних змагань за присутності понад 5 тис. людей зберігатиметься до 31 серпня.

Носіння захисних масок є обов'язковим у громадському транспорті та адміністративних будівлях.

До 15 червня діятимуть обмеження на перетин кордонів Франції. Офіційний Париж виступає за координацію дій поміж країн-членів Євросоюзу щодо відкриття із середини червня внутрішніх і зовнішніх кордонів.

З 2 червня громадяни можуть встановити на смартфонах або планшетах мобільний додаток StopCov з відслідковування та контролю пересувань і контактів інфікованих. Натомість застосування додатку є виключно добровільним рішенням громадян.

З початку пандемії у Франції зафіксовано 152 091 випадок інфікування коронавірусом; 68 440 пацієнтів одужали та виписані з лікарень; 28 833 людини померли від COVID-19; 1 302 важкохворих залишаються в реанімації.

За попередню добу підтверджено 338 випадків інфікування коронавірусом; від COVID-19 одужали та виписані з лікарень 95 осіб; госпіталізовано – 89. Стався 31 летальний випадок.