У Британії частково відкриваються школи та вуличні ринки

У Великій Британії з 1 червня розпочався черговий етап послаблення карантинних обмежень, у межах якого відкрилася частина шкіл та вуличні ринки.

Про це повідомляє Sky News.

"У зв’язку з черговим етапом послаблення карантину в Англії в понеділок відкрилася частина шкіл та вуличні ринки. Також дозволено відтепер збиратися в групи до 6 осіб", - йдеться в повідомленні.

Крім того, поновлюються змагання у межах професійних спортивних турнірів, але без глядачів.

Водночас, у Британії досі фіксують один із найвищих показників смертності від COVID-19, і багато хто стурбований скасуванням обмежень.

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Уряд у цьому зв'язку наголошує, що йдеться лише обмежене пом'якшення, і висловлює занепокоєння, що дедалі більше людей ігнорують настанови щодо соціального дистанціювання.

Карантин у Великій Британії / Фото: АА

За даними Worldometer, у Великій Британії на цей час зареєстровано 274 762 випадки коронавірусної інфекції, з них 38 489 летальних. Проте, за деякими даними, кількість загиблих може сягати 48 тисяч.

Загалом у світі зафіксовано 6 290 758 випадків коронавірусу, з них 374 336 летальних, одужало 2 862 119 осіб.