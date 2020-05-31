Туреччина з 1 червня відновить внутрішнє авіасполучення після карантину

Туреччина з понеділка, 1 червня, починає поступове відновлення авіасполучення всередині країни.

Про це повідомив міністр транспорту та інфраструктури Аділь Караісмаілоглу, інформує власкор Укрінформу в Туреччині.

"Через два місяці після припинення авіасполучення, перший авіарейс буде здійснено зі Стамбула в Анкару, о 10.00 за місцевим часом з аеропорту «Стамбул» до «Есенбога»", - повідомив міністр.

За його словами, відновлення авіасполучення стало можливим завдяки зменшенню швидкості поширення коронавірусу.

Загалом перші авіарейси на внутрішніх лініях будуть здійснені зі Стамбула в Анкару, Ізмір, Анталію і Трабзон. Також з часом, поетапно будуть відновлювати польоти з інших аеропортів. Всі аеропорти провели перелаштування у роботі відповідно до нових вимог програми сертифікації, спрямованої на мінімізацію ризику для здоров’я пасажирів та персоналу, запобігання поширенню коронавірусу.

Літаки з аеропорту «Стамбул» відправляться до Анталії об 11.15, Трабзона - о 13.00, Ізміру - о 14.10.

Як повідомлялося, через загрозу поширення коронавірусу для авіаперельотів у Туреччині вводять правила, дотримання яких буде обов’язковим під час польоту, зокрема ручний багаж не можна буде брати в літак, а посадка та висадка пасажирів буде чітко впорядкована. Всі пасажири повинні бути в масках, всі операції з оплати по максимуму переведені онлайн та інші заходи.

За даними Worldometer, загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі становить 6 154 035, зокрема 370 893 летальних, одужали 2 734 637 осіб.