У країнах Балтії від COVID-19 одужали понад 3,5 тисячі осіб

Кількість випадків коронавірусу, зареєстрованих у трьох балтійських країнах, зросла до 4585.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Найбільшу в регіоні кількість інфікованих виявлено в Естонії. Згідно з даними Департаменту здоров'я, в республіці за добу зафіксовано вісім нових випадків коронавірусу, загалом інфіковано тисячу вісімсот п'ятдесят дев'ятьох осіб. Стаціонарного лікування потребує 31 особа. Протягом дня померла одна пацієнтка літнього віку, загалом коронавірус забрав життя 67 осіб. Одужали 1610 осіб.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я Литви, діагноз COVID-19 за четвер підтвердився у шести осіб, загальна кількість інфікованих у країні становить 1662. Летальних випадків за добу зафіксовано не було, за час епідемії померли 68 пацієнтів. Одужали 1216 осіб.

У Латвії за інформацією Центру профілактики і контролю захворювань (SPKC), за день було виявлено три нові випадки коронавірусу, загальна кількість інфікованих сягнула 1064. Госпіталізовані 22 пацієнти, з яких три - з тяжким перебігом захворювання. За день смертельних випадків не було, до цього часу від COVID-19 померли 24 особи. Загальна кількість тих, хто одужав, - 745.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня в країнах Балтії було знято внутрішні обмеження на пересування транспорту, дещо пом'якшено режим карантину. При цьому в середу уряд Литви продовжив карантин, оголошений через коронавірус, до 16 червня включно.

За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 5 925 928, із них 362 555 летальних, одужало 2 593 700 осіб.

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