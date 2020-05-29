В Іспанії другу добу фіксують лише один летальний випадок від COVID-19

Міністерство охорони здоров’я Іспанії зареєструвало за останню добу лише один смертельний випадок від захворювання на коронавірус (COVID-19).

Про це повідомляє EL Pais.

«МОЗ другий день поспіль заявило про одного загиблого за останні 24 години (від коронавірусу – ред.)», - йдеться у повідомленні.

За останній тиждень в Іспанії померли 38 осіб від захворювання на коронавірус. Загалом в країні вже зареєстровано 27 119 летальних випадків.

За даними міністерства, загалом в Іспанії підтвердили 237 906 випадків коронавірусу. За останню добу було зафіксовано 182 нових.

Із них понад 196 тисяч вже одужали й були виписані з лікарні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 29 травня у світі зафіксовано 5 906 202 випадків коронавірусу, зокрема 2 579 877 осіб одужали і 362 024 загинули.

Фото: АА