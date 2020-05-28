Єврокомісія ініціює саміт для збору коштів на розробку вакцини проти COVID-19

Єврокомісія ініціює проведення 27 червня донорського саміту, головною метою якого є мобілізація коштів для розробки вакцини від коронавірусу та забезпечення нею всіх країн.

Про це у відеозверненні сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Разом із багатьма людьми ми сьогодні започатковуємо нову кампанію під назвою «Глобальна мета: об’єднатися заради нашого майбутнього». Ідея належить організації «Global Citizen», і я з гордістю надаю свій патронат цій ініціативі... 27 червня я прийматиму фінальний благодійний саміт, де представники бізнесу, фундації та громадяни матимуть змогу об'єднати зусилля з державними донорами», - сказала фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що 15 урядів уже погодилися взяти участь у доброчинному марафоні. Це. зокрема, Австрія, Канада, Бельгія, Франція, Німеччина, Італія, Мексика, Марокко, Нова Зеландія, Норвегія, Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Південна Африка, Іспанія та Велика Британія.

«Ми всі знаємо, що можемо перемогти вірус лише тоді, коли світ матиме вакцину. Це має бути наша головна мета. Ми маємо розробити вакцину та поширити її в усі куточки планети якнайскоріше. Нам необхідне краще лікування, яке буде доступним для всіх, а також надійні тести. Всім це потрібно, особливо у тих регіонах світу, які не можуть покластися на сильну систему охорони здоров’я. Для того, щоб це відбулося, ми маємо діяти швидко, разом, і нам потрібні гроші - десятки мільярдів доларів», - заявила президент ЄК.

Вона нагадала, що 4 травня за закликом ВООЗ Європейська комісія організувала донорську конференцію з метою зібрати суму у 7,5 мільярда євро для розробки та поширення вакцини. Понад 40 країн взяли участь у цій акції, і в результаті вдалося мобілізувати суму у 9,5 мільярда євро для розробки вакцини та методів лікування коронавірусу.

«Сьогодні ми переходимо до наступного етапу нашої мобілізації. Нам потрібні подальші зобов’язання від всіх партнерів та більше ресурсів. Нам потрібні швидкі темпи досліджень та розвитку вакцини. Це, зазвичай, забирає до десяти років. Але в нас немає стільки часу», - наголосила президент Єврокомісії.