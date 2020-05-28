Польща заявляє про чергову масовану інформатаку Кремля

У Польщі заявляють про чергову масовану інформаційну атаку Кремля, спрямовану на погіршення відносин між Варшавою і Вашингтоном.

Йдеться про хакерські атаки на інтернет-сторінки і розміщення на польських та іноземних ресурсах неправдивої і маніпулятивної інформації щодо навчань НАТО Defender Europe-2020, повідомляється на сайті уряду Польщі.

"Польща знову стала ціллю інформаційних атак, що збігаються з діями Кремля проти Заходу, особливо проти країн НАТО. Організатори таких дій використали відомі методи: хакерську атаку, підміну контенту на інтернет-сторінках, а також підроблене інтерв’ю з американським генералом",- наголосив речник міністра-координатора в уряді Польщі з питань спецслужб Станіслав Жарин.

Він додав, що дезінформаційна атака збігається з початком чергової фази навчань Defender Europe-2020 і стосується військової співпраці між Польщею та США.

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Як зазначається, в результаті хакерських атак на кількох польських сайтах було розміщено матеріали про навчання Defender Europe-2020, які тривають у Східній Європі, зокрема в РП. На інтернет-сторінках Niezalezna.pl, Olsztyn24.com, RadioSzczecin.pl, ePoznan.pl та сторінці гміни Ожиш розміщено статтю, в якій висміюється Польща та її армія. При цьому авторство статті, в якій містилися також нібито висловлювання американського генерала Крістофера Гаволі, приписувалося польській інформагенції IAR.

Ці матеріали були заблоковані адміністраторами інформресурсів, але після цього деякі з них знову стали об’єктами кібератак. Зокрема, на них знову було розміщено фейкові замітки про те, що ці матеріали з'явилися не в результаті хакерської атаки РФ, а були авторськими.

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Речник міністра-координатора в уряді Польщі з питань спецслужб наголосив, що розміщені у статтях тези збігаються з тривалими діями РФ проти Польщі. За словами Жарина, це мало на меті завдати удару по єдності НАТО і можливості спільних дій військ США та Польщі, дестабілізувати відносини між Варшавою та Вашингтоном, висміяти польську армію та її військову підготовку, а також поставити під сумнів офіційні документи щодо загроз для Польщі.

Подібні фейкові матеріали було розміщено також на англомовному ресурсі Theduran.com, яке часто використовується для пропагування російської пропаганди та дезінформації. Після цього стаття з’явилася ще на кількох англомовних ресурсах. На цьому порталі згодом з’явилося підроблене інтерв’ю з американських бригадним генералом Крістофером Гаволі, яке передрукували кілька ЗМІ, в якому йшлося, що Польща та країни Балтії нібито погано підготовлені до навчань Defender Europe-2020.