За час пандемії на медиків напали понад 200 разів у 13 країнах – Червоний Хрест

З моменту виникнення пандемії коронавірусу у 13 країнах світу на представників охорони здоров’я скоїли понад 200 нападів.

Про це заявив очільник Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петер Маурер на засіданні Ради безпеки ООН, повідомляє АР.

«Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста заявив, що з 13 березня зафіксовано 208 нападів на медичних працівників та установ у 13 країнах, пов’язаних із COVID-19…», - йдеться у повідомленні.

За словами Маурера, медичні працівники зазнають нападу та жорстокого поводження в час, коли вони найбільш потрібні суспільству.

«Криза COVID-19 швидко загрожує перетворитися на кризу захисту», – заявив він.

Президент Червоного Хреста розповів, що комітет зібрав дані з 13 країн Близького Сходу, Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Північної та Південної Америки і Африки, де працює Червоний Хрест, і «ймовірно, фактичні цифри набагато вищі», якщо йдеться про загрозливі дії щодо медиків.

За словами Маурера, йдеться і про словесні погрози, і про підпали медзакладів, де перебувають пацієнти з COVID-19.

Як зазначається, 23% інцидентів – це фізичні напади, 20% – напади дискримінаційного характеру на працівників охорони здоров’я, решта випадків - зумисне незабезпечення медиків допомогою та засобами індивідуального захисту.

Маурер також визнав, що зафіксовані випадки нападів різко контрастують з поширеними проявами подяки, схвалення дій і оплесками медпрацівникам на передовій боротьби з коронавірусом у багатьох країнах.

За даними сайту Worldometer, станом на ранок 28 травня, загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у світі становить 5 790 103, померли 357 432 людини. Одужали - 2 497 618.