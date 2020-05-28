За час пандемії на медиків напали понад 200 разів у 13 країнах – Червоний Хрест
Про це заявив очільник Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петер Маурер на засіданні Ради безпеки ООН, повідомляє АР.
«Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста заявив, що з 13 березня зафіксовано 208 нападів на медичних працівників та установ у 13 країнах, пов’язаних із COVID-19…», - йдеться у повідомленні.
За словами Маурера, медичні працівники зазнають нападу та жорстокого поводження в час, коли вони найбільш потрібні суспільству.
«Криза COVID-19 швидко загрожує перетворитися на кризу захисту», – заявив він.
Президент Червоного Хреста розповів, що комітет зібрав дані з 13 країн Близького Сходу, Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Північної та Південної Америки і Африки, де працює Червоний Хрест, і «ймовірно, фактичні цифри набагато вищі», якщо йдеться про загрозливі дії щодо медиків.
За словами Маурера, йдеться і про словесні погрози, і про підпали медзакладів, де перебувають пацієнти з COVID-19.
Як зазначається, 23% інцидентів – це фізичні напади, 20% – напади дискримінаційного характеру на працівників охорони здоров’я, решта випадків - зумисне незабезпечення медиків допомогою та засобами індивідуального захисту.
Маурер також визнав, що зафіксовані випадки нападів різко контрастують з поширеними проявами подяки, схвалення дій і оплесками медпрацівникам на передовій боротьби з коронавірусом у багатьох країнах.
За даними сайту Worldometer, станом на ранок 28 травня, загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у світі становить 5 790 103, померли 357 432 людини. Одужали - 2 497 618.