В Ізраїлі сталася кібератака на лабораторії, що розробляють вакцини проти коронавірусу

В Ізраїлі хакери атакували дослідні центри, які працюють над вакциною проти коронавірусу.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

«Через кібератаки на минулому тижні були заблоковані сотні ізраїльських вебсайтів, а дослідницькі центри, що працюють над створенням вакцини від нового коронавірусу, також стали жертвами кібератаки», - йдеться у повідомленні.

У четвер вранці на цих сайтах були розміщені антиізраїльські відео та повідомлення івритом і ламаною англійською: «Зворотний відлік знищення Ізраїлю розпочався з давніх часів».

Внизу сторінки вказувалася назва кібергрупи «Hackers_Of_Savior».

Як зазначається, зловмисники не намагалися отримати доступ до інформації про дослідження або вакцину. Вони просто намагалися завадити роботі науковців.

Кібератака не вплинула на роботу дослідницьких центрів, вони продовжують працювати у звичайному режимі.

Про кібератаки повідомляли й інші дослідницькі центри з розробки вакцини по всьому світу, включаючи США і Велику Британію. У деяких нападах звинуватили Росію та Китай.