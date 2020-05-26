В Ізраїлі сталася кібератака на лабораторії, що розробляють вакцини проти коронавірусу
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
«Через кібератаки на минулому тижні були заблоковані сотні ізраїльських вебсайтів, а дослідницькі центри, що працюють над створенням вакцини від нового коронавірусу, також стали жертвами кібератаки», - йдеться у повідомленні.
У четвер вранці на цих сайтах були розміщені антиізраїльські відео та повідомлення івритом і ламаною англійською: «Зворотний відлік знищення Ізраїлю розпочався з давніх часів».
Внизу сторінки вказувалася назва кібергрупи «Hackers_Of_Savior».
Як зазначається, зловмисники не намагалися отримати доступ до інформації про дослідження або вакцину. Вони просто намагалися завадити роботі науковців.
Кібератака не вплинула на роботу дослідницьких центрів, вони продовжують працювати у звичайному режимі.
Про кібератаки повідомляли й інші дослідницькі центри з розробки вакцини по всьому світу, включаючи США і Велику Британію. У деяких нападах звинуватили Росію та Китай.