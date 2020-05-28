У Франції за добу - 191 заражений коронавірусом, 736 одужали

У Франції від початку пандемії коронавірусу виявлено близько 146 тисяч інфікованих, а вилікувалося вже понад 66 тисяч людей.

Такі дані оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

За наявними даними, на початку пандемії у Франції зафіксовано 145 746 випадків інфікування коронавірусом; 66 584 людини одужали; 28 596 осіб померло.

За попередню добу виписані з лікарень 736 осіб, які одужали. Нових інфікованих виявлено 191. Летальних випадків зафіксовано 67.

Як повідомлялося, Франція з 11 травня розпочала вихід із режиму карантину.

З 1 червня у країні буде запроваджений мобільний додаток StopCov для відстежування переміщення і контактів інфікованих.

Надзвичайний санітарний стан у Франції продовжений до 10 липня.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 5 790 103, з них летальних 357 432, одужало 2 497 618 осіб.