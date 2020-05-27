Вірменія оголосила про другу хвилю пандемії коронавірусу

Про це повідомляє агенція АМИ.

«На жаль, маємо констатувати, що в країні склалася важка ситуація. Де-факто можемо сказати, що маємо справу з другою хвилею коронавірусу», – сказав урядовець.

Станом на ранок 26-го травня, у Вірменії були зафіксовані 7 402 підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Внаслідок пандемії COVID-19 помер 91 пацієнт, вилікувалися 3 220 осіб.

Пашинян зазначив, що темою обговорень в уряді протягом останніх днів є причини поширення епідемії.

«Вже декілька днів ми обговорюємо те, наскільки впроваджені нами заходи відповідають ситуації та наскільки вони універсальні. Результат наших обговорень однозначний: запроваджені обмеження відповідають ситуації та за своїм змістом ефективні. На жаль, у нас виникли проблеми з якістю дотримання обмежень», – пояснив він.

Прем'єр-міністр висловив упевненість, що за умов дотримання обмежень епідеміологічна ситуація в країні не лише покращиться, але й число заражень буде наближатися до нуля. При цьому він додав, що уряд не цурається застосовувати адміністративні заходи для того, щоб населення дотримувалось карантинних обмежень.

Як відомо, режим надзвичайного стану з метою припинення розповсюдження Covid-19 був оголошений у Вірменії з 16 березня 2020 року терміном на місяць. 13 квітня уряд країни продовжив режим надзвичайного стану до 14 травня включно, а потім – ще на місяць – до 13 червня.

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При цьому запроваджені з 24 березня обмеження на вільне пересування громадян та деякі види економічної діяльності були зняті 4 травня, а з 18 травня у Вірменії було відновлено роботу громадського транспорту, спортзалів, дитячих садочків та об'єктів громадського харчування.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, станом на 27 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі перевищила 5,704 млн, з них 352,7 тис. летальних випадків, 2,447 млн ​​людей одужали.